MAE : les Tchèques pourraient peut-être se rendre en Slovaquie ou en Autriche cet été

Selon le ministre des Affaires étrangères Tomáš Petříček (ČSSD), les Tchèques pourraient peut-être se rendre en Slovaquie ou Autriche voisine à partir du mois de juillet. Si l'évolution favorable de la situation sanitaire dans ces pays se poursuivait, cette option pourrait peut-être même être possible plus tôt, a-t-il déclaré pour le quotidien Hospodářské noviny. En ce qui concerne les pays les plus touchés comme l'Italie, la France ou les Etats-unis, le chef de la diplomatie tchèque a estimé qu'il était beaucoup trop tôt pour déterminer quand les voyages seraient à nouveau possibles.

Le ministre des Affaires étrangères a toutefois précisé que Prague recommandait toutefois toujours aux citoyens tchèques d'éviter les voyages à l'étranger, et ce, en dépit de l'assouplissement des mesures de restriction. Depuis vendredi, ils peuvent officiellement de nouveau se rendre à l'étranger, une possibilité qui reste toutefois très théorique en raison des restrictions en vigueur d'autres pays ainsi que de la suspension de la plupart des transports internationaux. Les Tchèques qui se rendraient à l'étranger doivent au retour prouver leur état de santé avec un test de Covid-19 négatif ou se confiner pour une durée de deux semaines.