L’OTAN : les Tchèques protégeront l’espace aérien des pays baltes

Les pilotes tchèques des avions d’attaque au sol L-159 participent à l’exercice militaire Baltic Eye qui s’achève le 11 août en Lituanie. L’objectif de l'exercice est d’améliorer la collaboration entre les pilotes de l’Alliance atlantique et les contrôleurs aériens avancés lituaniens.

Plus précisément, quatre appareils L-159, fabriqués par l’entreprise tchèque Aero Vodochody, et une trentaine de militaires de la 21e base aérienne de l’Armée tchèque ont été envoyés en Lituanie. En septembre prochaine, les pilotes effectueront une autre mission dans la région : équipés des avions Gripen, ils seront chargés de surveiller l’espace aérien balte, aux côtés des pilotes de chasse danois et belges.