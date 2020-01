L’Orchestre philharmonique tchèque ce vendredi sur MEZZO LIVE HD

La chaîne de télévision française MEZZO LIVE HD diffuse ce vendredi soir, en direct, depuis Prague, un concert de l’Orchestre philharmonique tchèque.

Sous la direction de son chef Semyon Bychkov, l’orchestre tchèque va interpréter deux œuvres de Bohuslav Martinů, à savoir le Double Concerto pour deux orchestres à cordes, piano et timbales et le Concerto pour deux pianos et orchestre, ainsi que la symphonie n°2 Le Double du compositeur français Henri Dutilleux. Les solistes Katia et Marielle Labèque, Ivo Kahánek et Michael Kroutil sont les grands invités de cette soirée exceptionnelle.

Il s’agit du premier concert de l’Orchestre philharmonique tchèque diffusé en direct par une chaîne de télévision internationale. L’année dernière, la salle pragoise du Rudolfinum s’est dotée à cet effet d’une technologie de retransmission moderne.

Les programmes de la chaîne MEZZO, qui est une référence internationale pour la musique classique, le jazz et la danse à la télévision, sont diffusés dans plus de 60 pays auprès d’une communauté de 50 millions d’abonnés.