L’Orchestre National du Capitole de Toulouse clôt le festival de musique Printemps de Prague

C'est avec un concert de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, sous la baguette du chef d'orchestre Tugan Sokhiev et avec des œuvres d'Antonín Dvořák, Claude Debussy et Igor Stravinsky que s'est clos mardi soir le festival de musique Printemps de Prague. Le violoniste français Renaud Capuçon a inauguré la soirée avec le Concerto pour violon et orchestre en la mineur d'Antonín Dvořák. Tout comme lors de son concert de lundi, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse a terminé la soirée avec la fameuse chanson du Toréador, tiré de l'opéra Carmen de Georges Bizet.