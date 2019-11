L'ONG tchèque People in Need interdite - l'ambassadeur russe à Prague bientôt convoqué

L'organisation humanitaire Člověk v tísni (People in Need) a été classée la semaine dernière par le ministère russe de la Justice parmi les ONG qui ne peuvent plus travailler en Russie.

Pour le directeur de l'ONG tchèque, Šimon Pánek, "avec un peu d'humour, on pourrait dire qu'il s'agit d'une reconnaissance du travail que nous accomplissons".

Le chef de la diplomatie tchèque a indiqué qu'il allait convoquer l'ambassadeur russe à ce sujet. "L'interdiction d'une organisation pour les droits de l'Homme témoigne de l'état des droits de l'Homme dans le pays. Je vais demander des explications", a écrit Tomáš Petříček sur son compte Twitter.