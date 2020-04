L'ONG People In Need lance une collecte nationale pour les aider les personnes les plus fragiles

L'ONG People In Need a lancé une collecte nationale afin d'aider les personnes les plus fragiles frappées par les retombées économiques de l'épidémie de coronavirus. La plus grande ONG tchèque veut aider les familles monoparentales, les personnes socialement défavorisées, menacées de banqueroute, ou ceux qui ont perdu leur travail à la faveur de la pandémie.

People In Need renforce ainsi son équipe de conseillers financiers et de services de conseil pour les personnes en détresse. L'ONG prévoit également de soutenir les enfants issus de familles socialement défavorisées et qui n'ont pas l'équipement ou accès à Internet pour pouvoir suivre les cours de rattrapage en ligne.