LN: de nouveaux diplomates spécialisés en cybersécurité

La diplomatie tchèque développe un réseau de fonctionnaires spécialisés dans la cybersécurité. Selon le quotidien Lidové noviny (LN), ces diplomates d'un nouveau type, rattachés au Bureau national pour la cybersécurité (NÚKIB), ont été progressivement déployés depuis 2016 et sont désormais en poste à Washington, Bruxelles et Tel Aviv.

"Si nous avons choisi en premier comme postes les Etats-Unis et Israël c'est parce que ce sont deux des Etats les plus fréquemment victimes de cyberattaques et nous voulons avoir des infos de première main", explique au quotidien l'attaché pour la cybersécurité à Washington.