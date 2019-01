Littérature : Zátopek et le dessinateur Jaromír 99 à l’affiche du Festival de la BD d’Angoulême

La République tchèque est représentée à la 46e édition du Festival international de la bande dessinée qui se tient à Angoulême jusqu’à dimanche. Invité de la Maison d’édition des Ronds dans l’O, qui a publié en 2018 la traduction en français du roman graphique Zátopek retraçant la vie du légendaire coureur à pied tchèque, le dessinateur Jaromír 99, de son vrai nom Jaromír Švejdík, participera ce samedi à 12h00 à une rencontre qui se tiendra au Forum du Nouveau monde intitulée « Zátopek, comment raconter la vie d’un champion sportif en bande dessinée ».

Egalement musicien et scénariste, lauréat de nombreux prix, Jaromír 99 est l’auteur notamment de la trilogie à succès Alois Nebel, dont la version compilée française a été publiée par les éditions Presque Lune en 2014. Il est aussi le dessinateur de la BD Zatím dobrý (Jusqu’ici tout va bien), sortie en République tchèque en décembre dernier et consacrée à l’histoire des frères Mašín, présentée par l’auteur Jan Novák comme « la plus grande histoire de la Guerre froide ». Radio Prague avait consacré une de ses rubriques littéraires à cette nouvelle publication en début d’année.