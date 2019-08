Littérature : un nouveau roman français avec Prague comme décor

L'écrivain français Éric Faye, lauréat, entre autres, du Grand Prix du roman de l'Académie française (2010) publie en cette rentrée littéraire un roman intitulé La télégraphiste de Chopin, qui se déroule à Prague au milieu des années 1990.

Selon le site actualitté.com, "le récit construit sur plusieurs périodes et servi par une écriture fluide et élégante nous invite à découvrir un Prague, humide et inquiétant, mais terriblement envoûtant, où plane, sans jamais être citée, l’ombre de Kafka".