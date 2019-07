Litige entre les autorités aériennes tchèques et russes

Un litige opposant les autorités aériennes tchèques et russes a conduit à l’annulation ce mardi de plusieurs vols des compagnies russes Aeroflot et Ural Airlines à destination de Prague et de Karlovy Vary. Les autorités aériennes tchèques avaient, dans un premier temps, retiré leur licences de vol vers la République tchèque à au moins trois compagnies russes, dont les deux mentionnées ci-dessus, avant de revenir sur leur décision, permettant à Ural Airlines de rétablir ses vols.

Cette décision côté tchèque serait due à celle des autorités russes de limiter les vols de la compagnie tchèque Czech Airlines au-dessus de la Sibérie, avec pour effet de perturber le trafic régulier entre Prague et la ville de Séoul, en Corée du Sud. Le ministère des Transports tchèque a déclaré ce mardi que toutes les licences de vol resteraient valables jusqu’à la fin de la semaine. Les deux parties continuent actuellement leurs discussions afin de résoudre le litige qui les oppose.