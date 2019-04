L’inflation a accéléré à 3% en mars dernier

Les prix des biens de consommation ont connu en mars 2019 une augmentation de 3 % sur un an. Il s’agit de la plus forte progression interannuelle enregistrée depuis octobre 2012, selon l'Office tchèque des statistiques (ČSÚ). En février dernier, l’inflation a accéléré à 2,7 % sur un an.

La hausse des prix en mars a dépassé les estimations des analystes. Elle a concerné notamment les frais de logement, l’électricité, l’eau chaude et les denrées alimentaires. Par exemple, le prix des pommes de terre a connu une augmentation interannuelle de 75 %, celui des produits de boulangerie et des céréales ont crû de 3,3 % et du beurre de 8,6 %.

Le prix de l’électricité a connu une augmentation de 11,9 %.