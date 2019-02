L‘inflation a accéléré à 2,5 % au mois de janvier

Le prix des biens de consommation a connu en janvier dernier une augmentation de 2,5 % sur un an. Il s’agit d’une progression de 0,5 point comparé au mois de décembre, selon les chiffres publiés ce mercredi par l'Office tchèque des statistiques (ČSÚ).

La hausse des prix a concerné notamment les frais de logement, l’électricité, l’alcool et le tabac. En revanche, certains produits alimentaires et les boissons non alcoolisées ont été moins chers qu’en janvier 2018.