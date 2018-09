Liberté économique : la République tchèque continue de progresser

La République tchèque est le pays avec la trente-troisième liberté économique la plus étendue dans le monde. Il s’agit d’une progression interannuelle de quatre places. C’est ce qui découle de l’Indice mondial de liberté économique publié, ce mardi, par l’institut canadien Fraser. Publié depuis 1996, celui-ci a pour rôle de mesurer l'impact des marchés compétitifs et de l'intervention étatique sur le bien-être des individus dans 162 pays.

L'indice prend en compte cinq facteurs, à savoir la taille du secteur public, le niveau de l’état de droit, du commerce international et de la régulation dans sa globalité, ainsi que la situation monétaire du pays et l’environnement inflationniste. Selon ce classement, le pays le plus libre dans le monde est Hong Kong, le moins libre étant le Venezuela.