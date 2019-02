Liberté de la presse : un comité tchèque de l’Institut international de la presse a été créé

Un comité national de l’Institut international de la presse (IPI) a été créé en République tchèque par le fonds de la fondation du journalisme indépendant. Parmi ses membres figure Veronika Sedláčková, une journaliste de la Radio tchèque. Fondé en 1950 et présent dans quelque 120 pays, l’IPI est une organisation mondiale dont le but est de promouvoir et de protéger la liberté de la presse et de veiller à l'amélioration des pratiques journalistiques.

« Il est important que fonctionne en République tchèque une organisation représentative forte d’une autorité qui repose sur des personnalités médiatiques importantes et un prestige international. Nous voulons défendre la liberté de la presse et nous nous exprimerons sur les situations où cette liberté est menacée ou violée. C’est pourquoi il est primordial que ses membres soient des journalistes tchèques respectées », a expliqué Michal Klíma, qui a été élu président du comité tchèque.