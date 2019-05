L’horloge astronomique de Prague a été mal restaurée

Une partie de la célèbre horloge astronomique de Prague a été mal restaurée l’an dernier, a fait savoir la Télévision tchèque. Certaines parties de l’horloge montrant divers événements astronomiques ont été repeintes de manière incorrecte. L’erreur a été découverte par les autorités de la capitale tchèque, alertées par des experts, et a été rectifiée il y a quelques semaines.

De nombreux experts de l’Académie des Sciences et du ministère de la Culture ont exprimé leurs critiques vis-à-vis de ce projet de restauration, un des plus importants et des plus coûteux depuis des années. L’horloge astronomique médiévale se trouve sur un des murs de la tour de l’ancien hôtel de ville et est une des attractions touristiques majeures de la ville.