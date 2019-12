L’historien français Alain Soubigou distingué de la médaille František Palacký

L’historien français Alain Soubigou, professeur à la Sorbonne et spécialiste notamment de Tomáš G. Masaryk, sera distingué le 6 décembre de la médaille František Palacký. Alain Soubigou est notamment l’auteur d’une importante biographie consacrée au premier président tchécoslovaque et fondateur de la Tchécoslovaquie indépendante.

La médaille František Palacký, du nom de cet historien et homme politique tchèque, acteur incontournable du renouveau national tchèque au XIXe siècle, est décernée par l’Académie des Sciences aux personnes tchèques et étrangères qui se sont distinguées dans le domaine des sciences sociales et notamment l’histoire.