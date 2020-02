L’hirondelle de fenêtre élue oiseau de l’année 2020 en Tchéquie

La Société tchèque d’ornithologie (ČSO) a désigné l’hirondelle de fenêtre oiseau de l’année 2020. Cette petite hirondelle noire et blanche niche en colonie et construit son nid à partir de boulettes de terre, de préférence sur les façades des bâtiments.

Selon le directeur de la ČSO, Zdeněk Vermouzek, les ornithologues n’en savent pas tout sur cette espèce de passereau qui vit un peu partout en République tchèque, notamment sur ses zones d’hivernages situées en Afrique subsaharienne.

Depuis 1992, la Société tchèque d’ornithologie désigne chaque année un oiseau sympathique et intéressant pour le grand public, un oiseau également généralement menacé de disparition.

Selon les scientifiques, la baisse des effectifs d'hirondelles est essentiellement due aux pratiques agricoles intensives et à l’utilisation des insecticides. L’oiseau est également menacé par l’architecture moderne privilégiant les surfaces lisses ce qui rend l’installation de nids plus difficile. Enfin, la crainte des salissures sur les façades conduit de plus en plus souvent des propriétaires de maisons à détruire les nids d’hirondelles.