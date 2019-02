L’explorateur Miroslav Zikmund fête ses 100 ans

Légendaire explorateur et écrivain, Miroslav Zikmund, né le 14 février 1919 à Plzeň (Bohême de l’Ouest) fête ses 100 ans ce jeudi. Tout au long de cette semaine, de nombreux hommages sont rendus dans les médias à un homme qui a contribué à faire découvrir le monde aux Tchécoslovaques dans la seconde moitié du XXe siècle.

Accompagné de Jiří Hanzelka, avec lequel il voyageait dans des véhicules du constructeur tchèque Tatra, Miroslav Zikmund a parcouru le monde à une époque où les Tchécoslovaques et la majorité des Européens de l'Est ne pouvaient voyager au-delà des frontières des pays du bloc communiste. Entre 1947 et 1964, les deux aventuriers ont fait rêver des millions de personnes en leur faisant découvrir, à travers films documentaires, émissions radiophoniques et récits de voyages, des régions de la planète comptant alors parmi les plus éloignées dans l'esprit des gens.