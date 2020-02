L’expédition « Tatra autour du monde 2 » est partie de Prague ce samedi

Un très nombreux public a assisté, ce samedi après-midi dans le centre de Prague, au départ de l’expédition appelée « Tatra autour du monde 2 ». Un camion de la marque du célèbre constructeur automobile tchèque, un modèle Tatra T 815 4x4, est parti pour un périple de trois ans qui fera parcourir à son équipage quelque 270 000 kilomètres dans 69 pays sur cinq continents.

L’itinéraire sera le même que celui de la première expédition du même nom effectuée à la fin des années 1980 au volant d’un camion Tatra T 815 GTC. Comme à l’époque de la Tchécoslovaquie, un des principaux objectifs est de propager la renommée de la République tchèque et de la Slovaquie et de la production de leurs entreprises dans le monde.

Après une étape à Brno ce samedi soir, l’équipage sera accueilli dimanche également à Bratislava, où commencera véritablement le tour du monde. Pour les pays francophones, le Canada sera traversé lors de la 3e étape en Amérique centrale et du Nord, puis l’Afrique et la France lors de la 4e étape. Pour plus de détails sur l’expédition : www.tatrakolemsveta2.com.