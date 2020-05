L’Etat tchèque renouvelle la délivrance de visas aux ressortissants ukrainiens

Les représentations diplomatiques de la République tchèque en Ukraine acceptent de nouveau les demandes de visas, a annoncé le ministère tchèque des Affaires étrangères dans un communiqué. Il a précisé que les visas seront délivrés en préférence aux travailleurs saisonniers, ainsi qu’aux professionnels hautement qualifiés, aux chercheurs et aux travailleurs dans les domaines de la santé et des soins sociaux. « Notre objectif est d’aider notamment les secteurs de la santé publique et de l’agriculture qui sont actuellement les plus touchés par la pénurie de travailleurs étrangers », a déclaré le chef de la diplomatie tchèque Tomáš Petříček.

L’Etat tchèque a suspendu la délivrance de visas, ainsi que de permis de séjours de plus de 90 jours, à la mi-mars, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Depuis le début du mois de mai, les demandes peuvent à nouveau être déposées dans une vingtaine de pays, dont la Chine, le Vietnam, les Etats-Unis ou l’Australie.