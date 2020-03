L'état du premier patient traité au Remdesivir s'est amélioré, mais reste grave

L'état du premier patient à être traité l'antiviral Remdesivir s'est amélioré a fait savoir l'Hôpital universitaire de Prague où il est hospitalisé. Le médicament expérimental lui a été administré pour la première fois le 24 mars.

Lors d'une conférence de presse, le directeur de l'Hôpital a toutefois cherché à modérer toute forme d'enthousiasme prématuré : « Il ne faut pas prendre la situation à la légère et faire de ce médicament un miracle. L'état du patient reste critique. Il avait commencé à s'améliorer avant que le médicament ne lui soit administré et il s'agit toujours d'une thérapie expérimentale, » a précisé Maritn Feltl. Le Remdisivir a été mis au point par une équipe de chercheurs de la société pharmaceutique Gilead Sciences, à la tête de laquelle se trouve le biochimiste tchèque Tomáš Cihlář. En janvier dernier, l’Organisation mondiale de la santé avait qualifié le Remdesivir de « candidat le plus prometteur » dans la lutte contre le coronavirus.