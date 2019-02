Les vignettes autoroutières électroniques seront introduites en 2021

L'introduction de vignettes autoroutières électroniques était au programme du conseil des ministres ce lundi. Le projet prévoit la fin des vignettes papier : à partir de 2021, il sera ainsi possible d'acheter sa vignette sur internet ou grâce à une application mobile. Le projet de loi présenté par le ministère des Transports ce lundi a été approuvé par le gouvernement tchèque qui a toutefois laissé inchangée la tarification de ces vignettes.

A terme, le nouveau système devrait permettre d'introduire également des vignettes régionales, demandées par certaines régions tchèques. « Ainsi il sera possible à l'avenir d'acheter une vignette autoroutière uniquement pour la région où l'on circule, permettant de faire des économies et d'avoir un système plus efficace, » a déclaré le ministre des Transports Dan Ťok (ANO).