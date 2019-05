Les troupes américaines continuent à traverser la République tchèque

Le convoi militaire américain, qui se rend à un exercice en Roumanie et en Hongrie, continue à traverser la République tchèque ce mercredi. Composé d'environ 350 véhicules de combat blindés et de plus de 800 personnes, il a franchila frontière germano-tchèque à Rozvadov, près de Plzeň, mardi soir, avant de se déplacer à Stará Boleslav, non loin de Prague.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les troupes américaines doivent quitter le territoire tchèque à Břeclav, en Moravie du Sud.