Les touristes tchèques pourront voyager en Croatie sans restrictions

Les touristes tchèques pourront voyager en Croatie cet été sans avoir besoin de présenter un test de dépistage au Covid-19 négatif. Un document certifiant qu’ils ont réservé un logement pour la durée de leur séjour suffira pour pouvoir pénétrer sur le territoire croate. L’information a été communiquée par le vice-ministre des Affaires étrangères tchèque sur la Radio tchèque ce vendredi, qui a affirmé se baser sur la position des autorités croates.

Martin Smolek a ajouté que des négociations portant là aussi sur les conditions de voyage et de séjour seront menées avec les autorités grecques lundi. Toujours selon lui, la réouverture des frontières avec la Slovaquie et l’Autriche, deux autres destinations très appréciées des vacanciers tchèques, pourrait en revanche être plus compliquée en raison de la situation épidémiologique en Allemagne, qui prévoit de rouvrir complétement ses frontières avec l’Autriche le 15 juin.

La Croatie est le pays étranger le plus visité chaque année par les touristes tchèques. Selon l’Office tchèque des statistiques, 813 000 Tchèques y ont séjourné plus de quatre jours en 2018.