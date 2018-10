Les températures du mois de septembre ont été au-dessus de la moyenne

Le mois de septembre 2018 a été plus chaud que d’ordinaire. Selon les premières estimations des météorologues tchèques, la température moyenne de l’air s’est élevée à 14 ºC, soit 3 ºC de plus qu’en 2017. Le dernier mois de septembre le plus chaud remontait à 1999, année où la température moyenne avait été de 16 ºC. 1996 avait connu le mois de septembre le plus froid, avec des températures moyennes autour de 10 ºC.

De manière générale, les températures sont largement au-dessus de la moyenne depuis le printemps de cette année. Les mois d’avril et de mai ont d’ailleurs été les plus chauds enregistrés depuis 1961.