Les Tchèques peuvent désormais voyager pour des raisons « justifiées »

A compter de ce 14 avril, les Tchèques peuvent désormais voyager à l'étranger, mais dans des cas exceptionnels et pour des raisons « justifiées », telles que le travail, la consultation d'un médecin ou pour voir la famille proche. Toutes ces personnes seront enregistrées et devront, sauf exception, être placés en quarantaine à leur retour. Les frontières du pays restent toutefois fermées et les ressortissants étrangers se voient toujours interdits d'entrée sur le territoire.