Les Tchèques fêtent le Nouvel an

Tout comme ailleurs dans le monde, les Tchèques fêtent aussi le Nouvel an, en ville, en montagne, au théâtre, en boîte de nuit ou chez eux. A Prague, capitale touristique par excellence, la circulation sera limitée aux abords des endroits stratégiques que sont la place Venceslas, la place de la Vieille-Ville ou le Pont Charles. Le service des transports municipaux a prolongé les horaires du métro qui circulera exceptionnellement jusqu'à 2h30 à intervalles de dix minutes. Les effectifs de la police ont été également renforcés dans les rues de la capitale.

De nombreuses villes prévoient d'organiser, le 31 à minuit, ou le 1er janvier en fin de journée, un feu d'artifice. La mairie de Prague, elle, a choisi d'annuler le feu d'artifice traditionnel du 1er janvier, en raison de la pollution sonore et des conséquences environnementales significatives, et de le remplacer par un vidéo-mapping sur la façade du Musée national, en haut de la Place Venceslas.

Plus original, le 31 décembre, de nombreux Tchèques et Slovaques ont prévu de marcher des deux côtés de leur frontière commune pour se retrouver sur la montagne frontalière de Velká Javořina, dans les Carpates blanches. Ce rendez-vous est organisé depuis 1992 pour célébrer l’amitié tchéco-slovaque et évoquer l’histoire commune des deux peuples.