Les Tchèques et les Autrichiens commémorent la fin du rideau de fer

Le chef de la diplomatie tchèque Tomáš Petříček et son homologue autrichien Alexander Schallenberg participent à des actes de souvenir organisés ce vendredi à la frontière autrichienne, dans les communes de Čížov et de Hardegg, à l’occasion du 30e anniversaire de la chute du rideau de fer. Les présidents des régions de Moravie du Sud et de Basse-Autriche se rencontrent eux aussi à cette occasion, pour discuter de différents projets de coopération, dont le projet commun de publication d’un livre sur l’histoire des relations tchéco-autrichiennes.

Un mémorial du rideau de fer se trouve à proximité de la commune de Čížov, dans le Parc national de Podyjí, où une partie de la clôture de fil de fer barbelé a été conservée.