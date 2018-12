Les Tchèques envisagent 2019 plutôt avec optimisme

44 % de Tchèques se disent convaincus que la nouvelle année sera meilleure que celle qui s’achève. Inversement, seuls 13 % sont plutôt pessimistes et pensent que 2019 sera une année moins bonne que 2018. Tels sont les deux principaux enseignements qui ressortent du sondage réalisé par l’agence Media et commandé par la Radio tchèque.

Les jeunes générations et les personnes diplômées sont les catégories de la population les plus optimistes. Plus généralement, 60 % des personnes âgées de plus de 45 ans pensent que 2019 sera synonyme d’évolutions positives, pour seulement 29 % parmi les personnes de plus de 60 ans.