Les Tchèques dépensent plus d’argent pour acheter de l’alcool et des cigarettes que pour leur santé

Selon des données Eurostat, les Tchèques dépensent plus pour acheter de l’alcool et des cigarettes que pour leur santé. Un adulte sur neuf aurait un problème avec la boisson en République tchèque, et un sur quatre serait fumeur. Ces données s’avèrent les pires en comparaison d’autres Etats-membres.

En moyenne, une famille tchèque dépense 3,3% de son budget annuel pour des boissons alcoolisées et 4,3% de ce même budget pour des cigarettes, tandis que 0,5% de celui-ci va à l’éducation et 2,4% aux médicaments et autres produits liés à la santé.