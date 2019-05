Les Tchèques de nouveau appelés à se rendre au travail et à l‘école à vélo, et surtout sans voiture

C’est par une sortie du maire pirate de Prague Zdeněk Hřib accompagné de l’ambassadeur du Danemark qu’a été lancée ce jeudi matin à Prague la désormais traditionnelle manifestation « Au travail à vélo ». Pour la neuvième année consécutive, piétons, cyclistes, coureurs à pied, patineurs, skateurs et autres pratiquants de trottinette sont invités à se déplacer sans voiture dans la capitale.

La manifestation, dont l’objectif est de sensibiliser la population à la pollution et aux moyens alternatifs de déplacement en ville, est organisée par l’association Auto*Mat. Quelque 19 000 personnes de quarante-cinq villes et de plus de 2 500 entreprises, parmi lesquelles un peu plus du quart à Prague, se sont inscrites pour y participer tout au long du mois de mai. Il s’agit d’une hausse de 27% par rapport à 2018.

Le thème retenu pour cette année est « l’Homo cycliens ». En qualité de représentant d’un pays où l’usage de la bicyclette pour se déplacer est très répandu, l’ambassadeur du Danemark est le parrain de la manifestation. A noter qu’écoliers et lycéens peuvent eux aussi participer à l’initiative « A l’école à vélo ».