Les Tchèques commémorent le 30e anniversaire de la révolution de Velours

Tchèques et Slovaques commémorent, ce dimanche, le 30e anniversaire de la révolution dite de Velours qui, en novembre et décembre, a abouti à la fin de quarante-et-un ans de régime communiste dans l’ancienne Tchécoslovaquie. Le 17 novembre est également célébré comme Jour de lutte pour la liberté et la démocratie, en raison de la violente répression par les nazis, en 1939, d’une marche organisée par les étudiants à Prague dont les conséquences avaient été la mort de plusieurs d’entre eux et la fermeture des universités.

Des centaines de manifestations, cérémonies et rassemblements les plus divers se tiennent à cette occasion partout dans le pays. Dans le centre de Prague se tient notamment le Festival de la liberté dont le point d’orgue sera un grand concert sur la place Venceslas. Dans la soirée seront également remis les Prix de l’organisation Mémoire de la nation au Théâtre national à divers anciens dissidents polonais, hongrois, allemands, slovaques et tchèques.