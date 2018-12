Les stations de ski font le plein pour le Nouvel An

Les stations de ski de République tchèque sont ouvertes, en dépit de la météo clémente et de la fonte des neiges, offrant de bonnes conditions pour faire du ski de fond ou du ski alpin. Grâce à la neige naturelle et artificielle, la plupart des pistes de ski présentent quelques 70 cm de neige et les stations de ski se remplissent à quelques jours de la Saint-Sylvestre.

La plus grande station de ski tchèque, à Špindlerův Mlýn, ainsi que celles de Černá hora et Pec pod Sněžkou dans les Monts des Géants (Krkonoše) proposent des dizaines de kilomètres de pistes entretenues et de nombreuses activités pour les enfants.