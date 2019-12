Les stations de ski font le plein à l'approche du Nouvel an

Des milliers de skieurs ont afflué dans les stations de ski de République tchèque, durant le week-end, à l’approche de la Saint-Sylvestre et suite à l’amélioration des conditions météorologiques, avec un refroidissement de l’air et des chutes de neige après Noël. Dans les Monts des Géants (Krkonoše), la neige tant attendue a compliqué la circulation sur les routes menant aux stations les plus prisées des Tchèques. Dans les stations situées en haute altitude, la baisse des températures a permis la fabrication de neige artificielle.

Les stations de ski situées en plus basse altitude attendent quant à elles plus de neige alors que pour l’heure, l’hiver reste pour le moins clément sur l’ensemble du pays.