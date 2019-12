Les services d’inspection contrôlent les vendeurs de feux d’artifice

L’Inspection tchèque du commerce a lancé une série de contrôles chez les vendeurs de feux d’artifice dans toute la République tchèque, s’intéressant tout particulièrement à ceux qui ont commis des infractions par le passé ou ceux qui ont fait l’objet d’une plainte par les consommateurs. En République tchèque, la vente de feux d’artifice est divisée en plusieurs catégories, pour les plus de 18 ans, pour les plus de 21 ans et pour les professionnels. L’utilisation de feux d’artifice est en outre interdite depuis deux ans dans les quatre parcs nationaux du pays, y compris dans les villages, hôtels et pensions situées dans ces zones naturelles protégées, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 couronnes.

L’an dernier, les inspecteurs ont effectué 127 contrôles et interdit la vente de feux d’artifice d’une valeur de près de 300 000 couronnes. De plus en plus de feux d’artifice sont toutefois aujourd’hui vendus sur Internet.