Les services de renseignement en passe d'obtenir de nouvelles compétences

Les services de renseignement tchèques devraient acquérir de plus en plus de pouvoirs pour gérer les archives informatiques après que la commission de sécurité du Sénat a approuvé le changement à l’unanimité mardi. La chambre haute doit voter la semaine prochaine sur le projet de loi sur la sécurité déposé par le gouvernement .

La législation prévoit de donner aux agences de renseignement une plus grande marge de manœuvre pour identifier des cibles dans le domaine numérique, pour acquérir et traiter des photographies numériques et des identifiants d'individus dans différents systèmes.

Les agences seraient également autorisées à créer leur système de reconnaissance faciale afin de mieux utiliser les informations provenant des services secrets d’autres États.