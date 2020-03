Les salles du Château de Prague aussi fermées au public

Toutes les salles habituellement accessibles au public et toutes les expositions au Château de Prague sont elles aussi fermées à compter de ce mercredi en raison de la propagation du coronavirus. En revanche, les cours et plus généralement l’enceinte en tant que telle du château restent ouvertes pour les visiteurs. L’information a été communiquée ce mercredi par le porte-parole de l’Administration du Château de Prague.

Par ailleurs, la traditionnelle relève de la garde, qui se tient chaque midi dans la première cour du château, est elle aussi suspendue jusqu’à nouvel ordre.