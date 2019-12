Les salaires des élus tchèques augmenteront de 10 % en 2020

Les salaires des hommes politiques tchèques augmenteront d’environ 10 % l’année prochaine, selon une information publiée ce dimanche par l’agence de presse ČTK, qui s’appuie sur les données mises en ligne par le ministère du Travail et des Affaires sociales. Il s’agira d’une valorisation supérieure de plus d’un point par rapport à cette année. Ainsi, le montant du revenu mensuel de base brut des députés et des sénateurs s’élèvera à 90 800 couronnes (3 550 euros), sans tenir compte des différentes indemnités mensuelles, en augmentation elles aussi.

Le président de la République et le Premier ministre seront nouvellement rémunérés à hauteur respectivement de 302 700 couronnes (11 825 euros) et 243 800 couronnes (9 525 euros). Ce dernier montant sera celui des salaires aussi des présidents des deux chambres du Parlement. Quant aux ministres, ils toucheront, eux, 173 200 couronnes (6 765 euros).

Le montant du salaire brut mensuel moyen en République tchèque s’est élevé à 33 697 couronnes (1 316 euros) au troisième trimestre de cette année. Il s’agit d’une augmentation interannuelle de 6,9 %, selon les données publiées jeudi dernier par l’Office tchèque des statistiques (ČSÚ).