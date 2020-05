Les rassemblements de moins de 300 personnes bientôt de nouveau autorisés

Autre levée annoncée par le ministre de la Santé ce vendredi : les rassemblements de moins de 300 personnes, y compris dans les espaces confinés (en intérieur), seront de nouveau autorisés à compter du 25 mai, date de la prochaine étape du plan de déconfinement prévu par le gouvernement tchèque.

Si la situation sanitaire continue d’évoluer positivement, les rassemblements de moins de 500 personnes et de moins de 1 000 personnes seront autorisés à compter respectivement des 8 et 22 juin.

A compter du 25 mai, les visites dans les hôpitaux et les maisons de retraite seront également de nouveau autorisées, de même que celles des châteaux et jardins zoologiques. Dans tous les cas, des gels désinfectants devront être mis à disposition à l’entrée et une distance de sécurité de deux mètres devra toujours être respectée.