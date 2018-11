Les prestations familiales devraient augmenter seulement à partir de 2020

Les prestations familiales pour un congé parental augmenteront a priori à partir de l'année 2020 et la hausse sera de 80 000 couronnes (environ 3000 euros). D'après la Télévision publique tchèque (ČT), qui rapporte l'information, la ministre du Travail et des Affaires sociales, la sociale-démocrate Jana Maláčová et celle des Finances Alena Schillerová, du mouvement ANO, sont parvenues à un compromis sur le sujet.

Le cabinet de la ministre sociale-démocrate était en effet en faveur d'une augmentation en deux temps, avec une première réévaluation de 40 000 couronnes dès l'année prochaine et une seconde, du même montant, d'ici à la fin du mandat du gouvernement. Alena Schillerová était elle opposée à cette variante, car le budget prévu pour l'exercice 2019 n'inclut pas la hausse.

Les prestations familiales pour la naissance d'un enfant s'élèvent aujourd'hui à 220 000 couronnes (8 500 euros). L'accord de coalition entre le mouvement ANO et la social-démocratie prévoit leur augmentation, une décision avec laquelle tous les partis représentés à la Chambre des députés sont d'accord.