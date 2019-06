Les Premiers ministres du V4 réunis à Prague avant le sommet européen

Ce vendredi, les Premiers ministres du groupe de Visegrád (République tchèque, Slovaquie, Pologne et Hongrie) sont réunis à Prague, avant le sommet européen du 30 juin et 1er juillet qui doit rassembler les chefs d'Etat et de gouvenrement de l'Union européenne à Bruxelles. Ce sommet extraordinaire a été réuni faute d'accord, jusqu'à présent, sur un candidat à la succession de Jean-Claude Juncker, à la tête de la Commission européenne. Selon Andrej Babiš, cette nouvelle réunion devrait décider définitivement du nouveau casting, ainsi que des nouvelles figures à la tête du Conseil européen et de la Banque centrale européenne.

Cette semaine, le Premier ministre tchèque a estimé qu'il était important qu'aucun « Spitzenkandidat » n'obtienne la majorité pour la présidence de la Commission européenne. D'après lui, certains d'entre eux n'ont guère d'affinités avec la région du groupe de Visegrád.