Faute de défilés ou de rassemblements en raison des mesures anti-Covid, les partis politiques tchèques célèbrent le 1er mai en ligne cette année. Partis au pouvoir (ANO et sociaux-démocrates) et partis de l'opposition ont posté sur internet des vidéos remerciant le public et les métiers en première ligne de la lutte contre le coronavirus pour leur discipline et leur solidarité dans la crise sanitaire actuelle.

Le parti de droite ODS, dans l'opposition, a toutefois critiqué le gouvernement pour ses mesures de restriction « confuses », selon lui. Le parti conservateur TOP 09 a rappelé que ce 1er mai était également le 16e anniversaire de l'entrée du pays dans l'UE et a relevé que l'appartenance à celle-ci ainsi qu'à l'OTAN était une garantie en ces temps où la Russie « ne cache plus ses intentions ». Le part communiste et le parti d'extrême-droite SPD se sont concentrés, eux, sur la question de l'emploi et du soutien aux travailleurs en cette journée internationale dédiée au travail.