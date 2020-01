Les monuments gérés par l’Institut national du patrimoine ont attiré plus de 5 millions de visiteurs en 2019

En 2019, les monuments gérés par l'Institut national du patrimoine ont attiré quelque 5 273 000 visiteurs. C’est ainsi pour la cinquième année consécutive que le nombre de visiteurs dépasse les 5 millions de personnes. Le mois d’août 2019 a été le plus important en termes de nombre de visites (1,2 millions de personnes). Les programmes spéciaux dans le cadre de l’Avent des châteaux, en novembre et décembre, ont également remporté un joli succès avec 200 000 visiteurs.

Les châteaux de Lednice (389 000 visiteurs) et de Hluboká (293 000) ainsi que la ville de Český Krumlov (396 000) arrivent traditionnellement en tête du classement. Les châteaux de Valtice et Karlštejn ont attiré plus de 200 000 personnes.