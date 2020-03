Les magasins désormais ouverts exclusivement aux seniors entre 7h et 9h

Désormais les magasins sont ouverts exclusivement aux seniors de plus de 65 ans entre 7h et 9h du matin. Une mesure similaire avait été mise en place cette semaine entre 10h et 12h afin de protéger cette partie de la population, particulièrement vulnérable au Covid-19. Le ministre de la Santé a expliqué ce changement d'horaire par les habitudes plus matinales des seniors. La mesure concerne également les pharmacies et les drogueries.

Selon le chef de la Confédération tchèque du commerce et du tourisme, Tomáš Prouza, l'horaire de 10h avait conduit à l'arrivée de nombreux seniors dans les magasins au même moment.