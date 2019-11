Les journalistes de la Télévision et de la Radio tchèques ne seront pas tenus de déclarer leur patrimoine

La coalition gouvernementale composée de ministres du mouvement ANO et du parti social-démocrate ne soutiendra pas le projet de loi présenté par le parti communiste selon lequel les journalistes de la Télévision et de la Radio publiques tchèques seraient soumis à l’obligation de déclarer leur patrimoine. Les députés communistes estiment que les revenus des médias publics proviennent essentiellement de la redevance audiovisuelle, et par conséquent de l’argent public, et que leurs journalistes peuvent influencer l’opinion publique.

Si le projet était adopté, les journalistes de la Télévision et de la Radio tchèques seraient tenus aux mêmes obligations que les autres employés de la fonction publique concernés par la loi relative aux conflits d’intérêts.