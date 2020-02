Les impressionnistes français, l'exposition la plus visitée en République tchèque en 2019

L’exposition consacrée aux impressionnistes français et qui était organisée par la Galerie nationale à Prague a été l’exposition de beaux-arts la plus fréquentée en République tchèque en 2019. Un peu plus de 100 200 visiteurs se sont rendus au Palais Kinský en l’espace de 91 jours, soit donc quelque 1 100 entrées quotidiennes, un chiffre exceptionnel à l’échelle tchèque.

La deuxième exposition la plus appréciée du public a été celle dédiée à l’œuvre de l’illustrateur Petr Sís avec un peu plus de 51 700 entrées, devant celle d’Alberto Giacometti avec près de 48 500 visites. Les chiffres ont été communiqués par le magazine Art & Antiques. A noter aussi le succès de l’exposition intitulée « Bonjour, Monsieur Gauguin : les artistes tchèques en Bretagne 1850-1950 » à la Galerie nationale de Prague avec plus de 33 000 visiteurs.