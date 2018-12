Les hauts fonctionnaires d’Etat vont voir leur salaire mensuel augmenter de 9 %

Le président tchèque Miloš Zeman a signé l’amendement à la loi prévoyant la hausse des salaires des hauts fonctionnaires d’Etat de 9 % à partir de 2019. Ainsi le salaire de base d’un député ou d’un sénateur devrait augmenter de 6 500 couronnes, passant ainsi à 82 400 couronnes (3 190 euros).

Cette hausse est plus importante que celle prévue à l’origine qui devait être de 5 %. La loi concerne les salaires des plus hauts représentants de l’Etat ou d’organes d’Etat, ainsi que des juges et députés européens.