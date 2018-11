Les habitants de seize villes passent la nuit dehors en solidarité avec les sans-abris

A Prague et dans quinze autres villes du pays, les gens vont passer la nuit dans la rue pour dénoncer les conditions de vie des personnes sans domicile fixe. A à Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Litoměřice, Opava, Mělník et dans d’autres villes encore, des concerts, débats, projections, expositions et spectacles se déroulent à l’occasion de la 7e édition de cette opération intitulée « La Nuit dehors » (Noc venku). Des collectes de vêtements d’hiver pour les sans-abris sont également organisées dans le cadre de cette manifestation.

Selon les données dont dispose le gouvernement, plus de 30 000 personnes en République tchèque vivent dans la rue et 100 000 habitants du pays sont menacés de devenir SDF.