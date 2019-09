Les festivals du Printemps de Prague et Khamoro distingué par le prix EFFE

Les festivals tchèques du Printemps de Prague et Khamoro ont été distingués par le prestigieux prix EFFE, jeudi, à Bruxelles. Ce prix est remis par la plateforme EFFE à l'origine de la création d’un label européen de festivals en Europe et qui contribue à la promotion de la diversité culturelle ainsi que des valeurs citoyennes, de démocratie, de liberté et de paix. Le projet « Europe for Festivals, Festivals for Europe » est développé sur l’invitation de la Commission Européenne et du Parlement Européen.

Le Printemps de Prague est le plus grand et le plus ancien festival de musique classique en pays tchèques, tandis que Khamoro est un rendez-vous annuel de la culture et de la musique rom.