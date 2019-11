Les étudiants occupent l’Université Charles pour demander la démission du recteur

Des étudiants de l’Université Charles ont occupé le bâtiment historique du Carolinum à Prague, dans la nuit de mercredi à jeudi, pour demander la démission du recteur Tomáš Zima. Les protestataires estiment que ce dernier est responsable d’une mauvaise gestion de l’institution, et lui reprochent tout particulièrement un récent partenariat avec la société de crédits à la consommation Home Credit. Tomáš Zima est également critiqué pour l’organisation au sein de l’Université Charles de conférences et d’un cours faisant la promotion du régime et de la politique de Pékin, le tout ayant été financé par l’ambassade de Chine.

Suite à la vague de protestations engendrée, la société Home Credit s’était désengagée du partenariat controversé. De même, le Centre tchéco-chinois, sur la sellette, doit être fermé, a fait savoir par ailleurs le recteur Tomáš Zima. Mais les étudiants de la plus ancienne université d’Europe centrale estiment que ce dernier n’est plus digne de confiance pour diriger l’institution.